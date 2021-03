Ex militare minacciato di morte da un 15enne | lui lo perdona e gli restituisce il risarcimento

(Di sabato 27 marzo 2021) MACERATA - Fa un numero a caso e chiama un ex maresciallo, lo minaccia e poi mette giù. Un quindicenne finisce sotto processo, poi scrive una lettera di scuse e il(in pensione) loe ...

Il militare rispose che chiunque fosse lo avrebbe denunciato e il ragazzino spaventato chiuse subito. Alla bravata fecero seguito due indagini una al Tribunale di Macerata nei confronti del padre, ... Un quindicenne finisce sotto processo, poi scrive una lettera di scuse e il militare (in pensione) lo perdona e gli restituisce il risarcimento. L'avvocato: «Un comportamento encomiabile, non mi era ...