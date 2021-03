Daniele Scardina: sapete chi è l’ultimo ex fidanzato di Diletta Leotta? (Di sabato 27 marzo 2021) sapete chi è Daniele Scardina, l’ultimo ex fidanzato della celebre Diletta Leotta? Scopriamo di più sul ragazzo dai muscoli d’acciaio! Daniele Scardina (Instagram)La bellissima Diletta Leotta è spesso al centro dell’attenzione del gossip per i suoi flirt con personaggi famosi. l’ultimo quello con l’attore turco Can Yaman, star dell’amatissima serie tv DayDreamer- Le ali del sogno. La Leotta è famosa anche per il suo presunto flirt con il calciatore Zlatan Ibrahimovi?. Ma c’è un ragazzo di nome Daniele Scardina con cui la famosa conduttrice ha avuto una storia d’amore lunga un anno. Oggi Daniele sarà ospite a Verissimo ... Leggi su altranotizia (Di sabato 27 marzo 2021)chi èexdella celebre? Scopriamo di più sul ragazzo dai muscoli d’acciaio!(Instagram)La bellissimaè spesso al centro dell’attenzione del gossip per i suoi flirt con personaggi famosi.quello con l’attore turco Can Yaman, star dell’amatissima serie tv DayDreamer- Le ali del sogno. Laè famosa anche per il suo presunto flirt con il calciatore Zlatan Ibrahimovi?. Ma c’è un ragazzo di nomecon cui la famosa conduttrice ha avuto una storia d’amore lunga un anno. Oggisarà ospite a Verissimo ...

Advertising

donchi06 : RT @tittista: Non utilizzate Daniele Scardina per le vostre pazze illusioni Se sperate che denigri Diletta o che faccia allusione siete pro… - zazoomblog : Daniele Scardina pronto a difendere il titolo UE contro Louis Toutin - #Daniele #Scardina #pronto #difendere - SMSNEWSOFFICIAL : A @verissimotv ospiti l’Onorevole Maria Elena Boschi, @m_hunziker #GerryScotti #FrancescoArca, Daniele Scardina,… - gjngerhead : Daniele Scardina a Roma e io qui incastrata a scrivere la tesi - cristinascat10 : RT @tittista: Non utilizzate Daniele Scardina per le vostre pazze illusioni Se sperate che denigri Diletta o che faccia allusione siete pro… -