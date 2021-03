Covid | Basilicata | 130 contagi e 2 decessi

Advertising

USB_Basilicata : Emergenza Covid-19, Bardi firma l’ordinanza n. 11: Picerno, Forenza, Episcopia, Teana e Pomarico in zona rossa… - italiaserait : Covid Italia oggi, bollettino Basilicata: 1.467 contagi, dati 27 marzo - lifestyleblogit : Covid Italia oggi, bollettino Basilicata: 1.467 contagi, dati 27 marzo - - zazoomblog : Covid Italia oggi bollettino Basilicata: 1.467 contagi dati 27 marzo - #Covid #Italia #bollettino - infoitinterno : Covid Italia oggi, bollettino Basilicata: 1.467 contagi, dati 27 marzo -

Ultime Notizie dalla rete : Covid Basilicata

... Con gli italiani costretti tra le mura domestiche dal lockdown per l'emergenza, in una ... biscotti a base di pasta frolla arricchita con un uovo sodo, introviamo le pannarelle, che ...... 26 marzo, sono stati processati 1.470 tamponi molecolari per la ricerca di contagio da- 19, di cui 143 (e fra questi 130 relativi a residenti in) sono risultati positivi. Le ...ANCONA - Vaccino Covid, le Marche da più del 90% di dosi iniettate rispetto a quelle consegnate scendono a meno dell'80% in poche ore. Ed una posizione in classifica tra ...Il tasso dei nuovi positivi è 5,47% (13,5% sulle prime diagnosi)', dice il governatore della Toscana nel suo post. 'I nuovi casi registrati in Toscana sono 1.467 su 26.833 test di cui 15.668 tamponi m ...