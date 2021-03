Covid: alcuni pazienti sviluppano dolore neuropatico (Di sabato 27 marzo 2021) Covid: secondo un nuovo studio alcuni pazienti sviluppano dolore neuropatico che può essere accompagnato da un deterioramento delle complicanze neurologiche alcuni pazienti con malattia Covid-19 sviluppano dolore neuropatico entro settimane o mesi dall’infezione che può essere accompagnato da un deterioramento delle complicanze neurologiche e/o esacerbazione del dolore. E’ quanto emerge dai risultati di uno studio… L'articolo Corriere Nazionale. Leggi su corrierenazionale (Di sabato 27 marzo 2021): secondo un nuovo studioche può essere accompagnato da un deterioramento delle complicanze neurologichecon malattia-19entro settimane o mesi dall’infezione che può essere accompagnato da un deterioramento delle complicanze neurologiche e/o esacerbazione del. E’ quanto emerge dai risultati di uno studio… L'articolo Corriere Nazionale.

Advertising

Agenzia_Ansa : La Casa Bianca sta valutando se revocare lo scudo di protezione dei vaccini anti-Covid prodotti in Usa, a difesa de… - RobertoBurioni : Retwitto questa gag comica con il commento “perché alcuni paesi hanno una bassa incidenza di COVID”. Seguono numero… - MAVLorenzini : Alcuni credono in covid come eliminatore di tutti . .....Penso che elimina alcuni. ......Credo anche nella forza d… - LeoFiorino : RT @heyjude_90: Qui per ricordarvi che questa ossessione per i vaccini e le restrizioni e questa isteria per il Covid persiste soltanto in… - LucRossi1 : @angiulin69 @CarloCalenda Ragazzo: i malati covid costano soldi, spazio e tempo. Se sono troppi non c'è posto per g… -