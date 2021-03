Valeria Fedeli Pd | ' Con Simona Malpezzi inizia un nuovo corso'

(Di venerdì 26 marzo 2021) La senatrice Pd, in un'intervista oggi su Il Dubbio si è espressa sull'elezione di: "L'elezione diè la dimostrazione che i cambiamenti si forzano, come ...

La senatrice Pd, in un'intervista oggi su Il Dubbio si è espressa sull'elezione di Simona Malpezzi: "L'elezione di Simona Malpezzi è la dimostrazione che i cambiamenti si forzano, come magari ha fatto ...Pubblicità 'E' stato molto importante che il gruppo dei senatori e delle senatrici abbiano votato all'unanimità una figura autorevole che più rappresentasse l'unità del gruppo', dice. ...Il senatore costretto a cedere l’incarico di capogruppo dopo l’intervista di Letta al Tirreno: «Ma il suo è stato un metodo sbagliato. Enrico candidato a Siena? Decida il territorio, non mi sono mai p ...L’ex presidente della Camera ammette di avere richiesto alla collaboratrice politica servizi personali. La difesa: "Non ho chi mi aiuta" ...