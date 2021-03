Un nuovo detenuto innesca il focolaio Covid in carcere con 47 positivi: 'Struttura sovraffollata' (Di venerdì 26 marzo 2021) PESARO - Una ricognizione generale di quanto sta accadendo negli istituti penitenziari marchigiani in relazione all'emergenza coronavirus è stata effettuata in questi giorni dal Garante regionale, ... Leggi su corriereadriatico (Di venerdì 26 marzo 2021) PESARO - Una ricognizione generale di quanto sta accadendo negli istituti penitenziari marchigiani in relazione all'emergenza coronavirus è stata effettuata in questi giorni dal Garante regionale, ...

