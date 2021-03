Ultime Notizie Roma del 26-03-2021 ore 15 | 10

(Di venerdì 26 marzo 2021)dailynews radiogiornale venerdì 26 marzo Buon pomeriggio dalla redazione in studio Giuliano emergenza covid in apertura scendono le reti nazionali che partirebbe dal 1,16 della scorsa settimana 1,08 il numero di casi di covid 100 mila abitanti da 264 a 240 questi primi dati che filtrano dal monitoraggio settimanale dell’istituto superiore di sanità Ministero della Salute sul quale si stabiliranno i nuovi colori delle regioni la Toscana spera di tornare arancione come il laccio che volevi aprire le scuole da martedì al sabato di Pasqua comunque tutta Italia tornerà Rossa fino a Pasquetta in programma anche la cabina di regia convocata da draghi alle 11 del mattino sul tavolo il nuovo decreto legge attesa per le scuole il ritorno ai colori tradizionali lo spostamento tra regioni per vaccinare il 80% degli italiani entro settembre occorre tripliil ritmo attuale Con ...

Corriere : La Germania inserisce la Francia tra le zone «ad alto rischio»: test obbligatori al confine - fanpage : La Germania ripiomba nell'incubo Covid. - fanpage : Sparita una intera città come Firenze. I drammatici effetti del Covid in Italia.

Secondo leindicazioni emerse dalla cabina di regia, sembra quasi certo che sparirà - almeno ... Brutteinvece per quanto riguarda l'arrivo del vaccino russo Sputnik V in Italia. "All'Ema ...E' una Napoli in protesta quella che si è riversata stamattina in piazza Plebiscito, dai No Dad ai rider, dai lavoratori dei luna park a coloro che operano nel wedding , tutti estenuati dalla crisi ...Emergono ulteriori dettagli sulla “vittoria” di Dazn su Sky per il pacchetto Serie A dal 2021 al 2024. Le ultime notizie sono note tramite il post social di Marco Bellinazzo, giornalista de “Il Sole ...Tra tre mesi avrebbero festeggiato i 65 anni di matrimonio, trascorsi sempre l’uno accanto all’altro, a Palazzolo. Angelo Sala, campione mondiale di tennis over 85, si è spento martedì sera all’età di ...