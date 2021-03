Tommaso Zorzi querela Fulvio Abbate: ecco cos’è successo (Di venerdì 26 marzo 2021) Tommaso Zorzi, dopo l’ospitata al Maurizio Costanzo Show, ha deciso di querelare Fulvio Abbate, suo ex compagno d’avventura al GF Vip 5. L’influencer ha pubblicato sui social il messaggio inviato allo scrittore in privato: “Il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano a essere infrequentabile”, si legge nel testo. Il messaggio di Zorzi per Abbate L’annuncio con tanto di pubblicazione del messaggio inviato in privato allo scrittore nonché ex inquilino del GF Vip, proviene direttamente dal profilo Instagram dell’influencer. Al centro di un dibattito infuocato all’indomani della partecipazione al Maurizio Costanzo Show. “Sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando mer*a e sfogando la tua evidente frustrazione perché ... Leggi su metropolitanmagazine (Di venerdì 26 marzo 2021), dopo l’ospitata al Maurizio Costanzo Show, ha deciso dire, suo ex compagno d’avventura al GF Vip 5. L’influencer ha pubblicato sui social il messaggio inviato allo scrittore in privato: “Il tuo carattere spigoloso e la tua scarsa igiene personale ti portano a essere infrequentabile”, si legge nel testo. Il messaggio diperL’annuncio con tanto di pubblicazione del messaggio inviato in privato allo scrittore nonché ex inquilino del GF Vip, proviene direttamente dal profilo Instagram dell’influencer. Al centro di un dibattito infuocato all’indomani della partecipazione al Maurizio Costanzo Show. “Sono mesi che parli di me denigrandomi, sputando mer*a e sfogando la tua evidente frustrazione perché ...

