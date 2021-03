Tina Cipollari derubata in un bar a Roma, denunciato il ladro che le aveva sottratto il borsello (Di venerdì 26 marzo 2021) Tina Cipollari vittima di un furto a Roma. Lo riferisce il sito Roma Today . La celebre opinionista di Uomini e Donne si trovava in un bar in zona Fiumicino e aveva lasciato il proprio borsello al bancone prima di allontanarsi. Il ladro, poi rivelatosi essere un ... Leggi su tv.fanpage (Di venerdì 26 marzo 2021)vittima di un furto a. Lo riferisce il sitoToday . La celebre opinionista di Uomini e Donne si trovava in un bar in zona Fiumicino elasciato il proprioal bancone prima di allontanarsi. Il, poi rivelatosi essere un ...

Advertising

Italia_Notizie : Fiumicino, Tina Cipollari derubata in un bar. Denunciato un cliente - PasqualeMarro : #TinaCipollari derubata in un bar di Roma: ecco cosa le hanno preso - AianFedeMomi : @cicciovalenti Scusa se scrivo solo adesso sono 48ore che nn dormo a scrivere articoli su Dante. Tina cipollari der… - MondoTV241 : Brutto episodio per Tina Cipollari. Derubata in un bar #tinacipollari - cronaca_news : Tina Cipollari derubata in un bar di Fiumicino: denunciato un uomo. Il borsello conteneva un rossetto e uno specchi… -