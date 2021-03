Saltando da una piattaforma all’altra: il problema di Netflix & Co (Di venerdì 26 marzo 2021) Netflix ha superato i 200 milioni di abbonati, Disney+ ha raggiunto i 100 in poco più di un anno, gli utenti di Amazon Prime Video sono circa 150 milioni. È molto probabile che chi sta leggendo questo post sia compreso tra questi numeri. Il 2020 sarà ricordato come l’anno del boom dello streaming ma non solo. Il consumo televisivo si sta spostando sulle piattaforme on demand, una tendenza nata prima della pandemia ma che la pandemia ha accelerato. Ma questo successo dipende in buona parte dalla facilità con cui ci si può abbonare a un servizio o uscirne senza pagare penali, magari per abbonarsi a un altro. E questo rappresenta il problema del futuro al quale le piattaforme stanno cercando una soluzione, anche ripensando il proprio modello di business. L’offerta di servizi video su abbonamento (SVOD) si è moltiplicata e il rischio che l’abbonato salti ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021)ha superato i 200 milioni di abbonati, Disney+ ha raggiunto i 100 in poco più di un anno, gli utenti di Amazon Prime Video sono circa 150 milioni. È molto probabile che chi sta leggendo questo post sia compreso tra questi numeri. Il 2020 sarà ricordato come l’anno del boom dello streaming ma non solo. Il consumo televisivo si sta spostando sulle piattaforme on demand, una tendenza nata prima della pandemia ma che la pandemia ha accelerato. Ma questo successo dipende in buona parte dalla facilità con cui ci si può abbonare a un servizio o uscirne senza pagare penali, magari per abbonarsi a un altro. E questo rappresenta ildel futuro al quale le piattaforme stanno cercando una soluzione, anche ripensando il proprio modello di business. L’offerta di servizi video su abbonamento (SVOD) si è moltiplicata e il rischio che l’abbonato salti ...

