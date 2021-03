Prove libere 2 Gp Bahrain: Verstappen comanda, Norris non molla (Di venerdì 26 marzo 2021) Le Prove libere 2 del Gp del Bahrain si sono concluse con Max Verstappen davanti a tutti. Secondo posto per il britannico Lando Norris con la McLaren. Terzo Lewis Hamilton. PL2 Bahrain: Raikkonen a muro durante la sessione Prove libere 2 Gp Bahrain: come si è classificata la Ferrari? In occasione della seconda sessione di Prove libere, le vetture hanno provato il passo da utilizzare nelle qualifiche di domani. La pista ha risentito però dell’abbassamento della temperatura e di un consistente aumento del vento. Il primo a scendere in pista per provare il ritmo qualifica, è stato Sebastian Vettel con Aston Martin. Tutti i piloti hanno optato per l’utilizzo della gomma rossa. Il miglior tempo ... Leggi su sport.periodicodaily (Di venerdì 26 marzo 2021) Le2 del Gp delsi sono concluse con Maxdavanti a tutti. Secondo posto per il britannico Landocon la McLaren. Terzo Lewis Hamilton. PL2: Raikkonen a muro durante la sessione2 Gp: come si è classificata la Ferrari? In occasione della seconda sessione di, le vetture hanno provato il passo da utilizzare nelle qualifiche di domani. La pista ha risentito però dell’abbassamento della temperatura e di un consistente aumento del vento. Il primo a scendere in pista per provare il ritmo qualifica, è stato Sebastian Vettel con Aston Martin. Tutti i piloti hanno optato per l’utilizzo della gomma rossa. Il miglior tempo ...

Advertising

SkySportMotoGP : ? @FrankyMorbido12 davanti a tutti nelle prime libere del 2021? (?? #FP1) ?? Primi 9 in mezzo secondo, 3 italiani in… - SkySportF1 : ?? Super Max con un super tempo comanda le #FP1 ?? ?? Positiva la McLaren, Ferrari in top-10 Il resoconto ?… - SkySportF1 : ?? Formula 1, tutte le monoposto del Mondiale 2021: oggi le prove libere in Bahrain. FOTO #BahrainGP ???? #SkyMotori… - infoitsport : F1 2021, prove libere 2 diretta live, Formula 1 oggi, 26 marzo: Verstappen in testa, risultato, classifica, Orari t… - PlanetR7_ : RT @SkySportF1: ?? Sarà duello Hamilton-Verstappen domenica? (?? #FP2) ?? Top-10 in 6 decimi, Bottas in difficoltà Il resoconto ? https://t.co… -