Perché la diffusione delle armi in Usa è un problema irrisolvibile (Di venerdì 26 marzo 2021) Ci si chiede spesso come mai negli Stati Uniti sia così difficile risolvere la questione della diffusione e dell’uso delle armi che sono a disposizione degli americani per fare le stragi? L’irrisolvibilità dell’antica questione ha diversi aspetti. La tradizione della frontiera in cui l’uso delle armi era il pane quotidiano di coloro che vivevano all’ovest. L’influenza della potente lobby dei produttori delle armi, la National Rifle Association (NRA) in grado di condiziona con il denaro tutte le elezioni. E la cultura individualistica anti-statale per cui ogni americano ritiene di dovere provvedere a se stesso senza ricorrere al potere pubblico. Il punto decisivo nella diffusione delle armi, tuttavia, è l’ostinata ... Leggi su huffingtonpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Ci si chiede spesso come mai negli Stati Uniti sia così difficile risolvere la questione dellae dell’usoche sono a disposizione degli americani per fare le stragi? L’irrisolvibilità dell’antica questione ha diversi aspetti. La tradizione della frontiera in cui l’usoera il pane quotidiano di coloro che vivevano all’ovest. L’influenza della potente lobby dei produttori, la National Rifle Association (NRA) in grado di condiziona con il denaro tutte le elezioni. E la cultura individualistica anti-statale per cui ogni americano ritiene di dovere provvedere a se stesso senza ricorrere al potere pubblico. Il punto decisivo nella, tuttavia, è l’ostinata ...

