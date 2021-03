Omega Seamaster 300 | ecco perché è un pezzo da collezione

(Di venerdì 26 marzo 2021)è entrato nel mondo dei diver professionali nel 1957: lo ha fatto con un modello che, da quel momento, ha fatto scuola nel settore, il300. Quadrante nero, indici luminosi e grandi lancette, capaci di facilitarne la lettura in ogni condizione sono gli elementi di base sulla quale ha saputo costruire la ottima reputazione. Nonostante si tratti di unaormai ricca di declinazioni, le nuove versioni del300 appena presentate si rifanno proprio al design originale, introducendo, però, una serie di interessanti migliorie.300300A partire dal cuore pulsante dell'orologio: il suo movimento, che, in questo caso, è l'Co-Axial Master Chronometer 8912, visibile dl fondello ...

Daniela Pispico per I Quaderni del Bardo Edizioni : OMEGA Seamaster 300 Master Chronometer

Un cronografo in edizione speciale Per la Coppa America 2021ha lanciato ilDiver 300M America's Cup, un cronografo automatico con cassa e bracciale in acciaio (in dotazione anche un ...L'anno scorso,ha già lanciato undell'America's Cup Planet Ocean , annunciando la sua partnership con l'evento sportivo. Il marchionaviga nella competizione velica più antica ...Il brand svizzero di alta orologeria è legato ai detentori del trofeo dal 1995 e per le regate dell’edizione 2021 ha lanciato un nuovo Seamaster Diver ...I due marchi hanno unito le forze per creare un nuovo segnatempo, il Seamaster Diver 300M Americas’ Cup, un omaggio alle barche che si sfidano sull’acqua.