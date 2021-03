Nessun ulteriore capitolo per Zack Snyder’s Justice League. I fan non ci stanno (Di venerdì 26 marzo 2021) Adesso che i fan dei cinecomics hanno avuto l’occasione di vedere Zack Snyder’s Justice League, l’epico film che riunisce i supereroi della Dc nella lunghissima versione originale in cui l’aveva concepita il regista, emerge chiara anche la storia travagliata della pellicola, oltre alle mille cautele della Warner Bros se realizzarla o meno. La Ceo di Warner Media Ann Sarnoff, pur ribadendo le ragioni artistiche e commerciali dietro alla decisione di finanziarla, ha confermato che non c’è l’intenzione di affidare ulteriori capitoli allo stesso Snyder e che questa ultima versione di Justice League non è da considerarsi canonica all’interno del Dceu (Dc Extended Universe), ovvero l’universo cinematografico coerente che trae appunto ispirazione dai fumetti Dc. Secondo i dirigenti Warner, in ... Leggi su wired (Di venerdì 26 marzo 2021) Adesso che i fan dei cinecomics hanno avuto l’occasione di vedere, l’epico film che riunisce i supereroi della Dc nella lunghissima versione originale in cui l’aveva concepita il regista, emerge chiara anche la storia travagliata della pellicola, oltre alle mille cautele della Warner Bros se realizzarla o meno. La Ceo di Warner Media Ann Sarnoff, pur ribadendo le ragioni artistiche e commerciali dietro alla decisione di finanziarla, ha confermato che non c’è l’intenzione di affidare ulteriori capitoli allo stesso Snyder e che questa ultima versione dinon è da considerarsi canonica all’interno del Dceu (Dc Extended Universe), ovvero l’universo cinematografico coerente che trae appunto ispirazione dai fumetti Dc. Secondo i dirigenti Warner, in ...

Advertising

nicopapa40 : @nonceraunavolta @ScafAnna Se le cose sono andate così e non c è stato nessun altro ulteriore tentativo, i superior… - FrazzReal : RT @creuscher: La #Germania prolunga il lockdown fino al 18 aprile. Mi sembra una decisione saggia, per guadagnare tempo, evitare morti, po… - pennetts : RT @lageloni: Ulteriore riflessione: credo che il generale Figliuolo abbia comunicato malissimo su una questione molto importante che la st… - virus1973 : RT @creuscher: La #Germania prolunga il lockdown fino al 18 aprile. Mi sembra una decisione saggia, per guadagnare tempo, evitare morti, po… - Stampa_Estera : RT @creuscher: La #Germania prolunga il lockdown fino al 18 aprile. Mi sembra una decisione saggia, per guadagnare tempo, evitare morti, po… -