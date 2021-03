MotoGP Qatar 2021, Quartararo: “Le Ducati mi hanno sorpreso” (Di venerdì 26 marzo 2021) “Sono sorpreso della Ducati. Non pensavo fossero cosi’ veloci. Abbiamo fatto due buoni time attack, ma nell’ultimo settore ho sentito che il grip era diverso. Sto provando a utilizzare uno stile di guida simile a Miller e Bagnaia. Pero’ non abbiamo la loro velocita’ di punta e facciamo piu’ fatica in quel tratto”. Lo ha detto il francese della Yamaha Fabio Quartararo dopo il terzo posto complessivo nel venerdi’ di prove libere in MotoGP sul circuito di Losail, in Qatar. SportFace. Leggi su sportface (Di venerdì 26 marzo 2021) “Sonodella. Non pensavo fossero cosi’ veloci. Abbiamo fatto due buoni time attack, ma nell’ultimo settore ho sentito che il grip era diverso. Sto provando a utilizzare uno stile di guida simile a Miller e Bagnaia. Pero’ non abbiamo la loro velocita’ di punta e facciamo piu’ fatica in quel tratto”. Lo ha detto il francese della Yamaha Fabiodopo il terzo posto complessivo nel venerdi’ di prove libere insul circuito di Losail, in. SportFace.

