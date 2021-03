Mai così poche nascite dall'Unita' d'Italia e record di morti dal dopoguerra, in un anno 384 mila persone in meno (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - Mai così poche nascite dall'Unità d'Italia, mai così tanti decessi dal secondo dopoguerra: al 31 dicembre 2020 i residenti nel nostro Paese sono 383.922 in meno rispetto all'inizio dell'anno (-0,6%): come se a 'sparire' fosse una città grande quanto Firenze. L'ultimo report dell'Istat dà una drammatica misura di quanto l'effetto Covid abbia inciso sulle dinamiche demografiche del Paese. A partire dai nuovi arrivati: il record negativo segnato appena nel 2019 è stato subito ritoccato, con appena 404.104 tra fiocchi rosa e azzurri, quasi 16 mila in meno rispetto al 2019 (-3,8%). Un calo generalizzato in tutte le ripartizioni geografiche, più accentuato al Nord-ovest (-4,6%) e al Sud (-4,0%) ed accentuato nei mesi ... Leggi su agi (Di venerdì 26 marzo 2021) AGI - Mai'Unità d', maitanti decessi dal secondo: al 31 dicembre 2020 i residenti nel nostro Paese sono 383.922 in meno rispetto all'inizio dell'(-0,6%): come se a 'sparire' fosse una città grande quanto Firenze. L'ultimo report dell'Istat dà una drammatica misura di quanto l'effetto Covid abbia inciso sulle dinamiche demografiche del Paese. A partire dai nuovi arrivati: ilnegativo segnato appena nel 2019 è stato subito ritoccato, con appena 404.104 tra fiocchi rosa e azzurri, quasi 16in meno rispetto al 2019 (-3,8%). Un calo generalizzato in tutte le ripartizioni geografiche, più accentuato al Nord-ovest (-4,6%) e al Sud (-4,0%) ed accentuato nei mesi ...

