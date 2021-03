Legacy of Kain | Soul Reaver temporaneamente rimosso da Steam Square Enix lavora a ' importanti aggiornamenti'

(Di venerdì 26 marzo 2021)ofnon è attualmente disponibile all'acquisto su, questo perchéha deciso di rimuovere il gioco dalla piattaforma di Valve perre ad alcuni. Ma di chesi tratterà? La compagnia non ha annunciato nulla in merito, ma i fan iniziano a sospettare un possibile remake o remaster del gioco. Andando sulla paginadiof, si legge il messaggio: "haquesto titolo dalla vendita perre su ...

Advertising

Ultime Notizie dalla rete : Legacy Kain

Everyeye Videogiochi

Tra questi sono apparsi grandi titoli usciti su PS2 come: God of War 2, Crash Bandicoot:L'Ira di Cortex,ofSoul Reaver 2, e molti altri. All'interno di questa lista infinita è possibile ...Con un personaggio che ricorda per certi versi il Raziel diofe una grafica low - poly impreziosita da una direzione artistica ispirata (che strizza l'occhio alle opere cinematografiche ...Square Enix ha rimosso temporaneamente Legacy of Kain: Soul Reaver da Steam. La compagnia lavora a importanti aggiornamenti.L'esperienza proposta dall'indimenticabile Legacy of Kain: Soul Reaver attanaglia ancora con nostalgia i giocatori che negli Anni Novanta ebbero modo di vestire i panni di Raziel. Ora, un evento ...