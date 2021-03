Ius Soli | Lamorgese “Serve grande condivisione in Parlamento”

Advertising

Rinaldi_euro : Antonio Rinaldi, 'finalmente il programma del Pd': Letta vuole lo Ius Soli ma il Pd non ha un immigrato tra i dirig… - FrancescoLollo1 : Ogni giorno continuano a sbarcare centinaia di clandestini, spesso positivi al Covid o a varianti che potrebbero no… - matteosalvinimi : #Salvini: Libia, occorre tornare protagonisti. Dati di ieri danno un raddoppio degli sbarchi irregolari in Italia.… - Alessan67153720 : RT @gasparripdl: ? Dopo le fesserie di Letta sullo Ius soli, il delirio di Tridico per dare il reddito di cittadinanza agli immigrati. Alla… - gianpet1 : Letta: 'ius soli e voto ai 16enni'...mavvaffanbip... -

Ultime Notizie dalla rete : Ius Soli

Altalex

antirazine Andrea Morigi per 'Libero quotidiano' In alternativa allo, è nato il progetto di 'una confederazione di quartieri ad alto tassi di comunità di immigrati', che intende costituire 'un paese a sé, con le ...È competente ed appassionato e mi piace la sua determinazione nell'agire in fretta e nella giusta direzione: lotta alle diseguaglianze, sviluppo, voto ai sedicenni e". Poi ha continuato: "Le ...FIRENZE (ITALPRESS) – “E’ un argomento sicuramente importante su cui è necessaria una grande condivisione in Parlamento. Sono proposte e norme che vanno valutate in Parlamento”. Lo ha detto il ministr ...L’ex sindaco di Milano: "Iscrivermi al Pd? "Per la prima volta è una scelta che ho preso in considerazione molto seriamente, ma meglio lavorare nel campo largo del centrosinistra" ...