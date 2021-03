Isola 2021 | Brando Giorgi eliminato resta su Parasite Island ma parla di “infamate”

(Di venerdì 26 marzo 2021) E alla fine un naufrago ce l’ha fatta e ha deciso dire super fare anche un po’ compagnia a Fariba e Ubaldo che comunque non sembrano essere affatto turbati dai primi dieci giorni di permanenza sull’de famosi. Forse il fatto di non fare le prove aiuta visto che entrambi, non sembravano essere davvero provati da queste prime settimane senza cibo. E’ vero che hanno il fuoco e che quindi possono mangiare quel poco riso di cui dispongono…E chissà forse adesso cheha deciso dire, trovando probabilmente anche il suo posto perfetto, riusciranno a pescare anche qualche pesciolino! L’attore lasciando il gioco, dopo l’eliminazione della puntata dell’dei famosiin ...

Advertising

repubblica : Isola del Giglio, saranno abbattuti gli ultimi 40 mufloni: 'Introdotti nel '55 e nocivi per l'ambiente'; 'No, ormai… - trash_italiano : Il tweet più bello del 2021. #Isola - trash_italiano : Io che vivo nel 2021: #Isola - karda70 : #isoladeifamosi #RobertoCiufoli l’asso nella manica dei #Rafinados: ecco perchè #isola #isoladeifamosi2021 #Burinos… - LaNotifica : ISOLA DEI FAMOSI: GLI INTERROGATIVI SULLA PARTECIPAZIONE DI ANDREA CERIOLI -

Ultime Notizie dalla rete : Isola 2021

Quale sarà la verità su questa faccenda?dei famosi, quanto guadagnano a puntata Ilary Blasi e Tommaso Zorzi? foto: Kikapress, Ufficio Stampa Mediaset; music: 'Cute' from Bensound.comPuntata piuttosto calda quella di giovedì 25 marzodell'dei Famosi , dove c'è stato un acceso scontro tra Gilles Rocca e Daniela Martani . Tra i due c'erano state delle incomprensioni che non sembra siano state sanate, dal momento che ...Sedetevi: il cachet a puntata di Ilary Blasi per L'Isola Dei Famosi è qualcosa di inimmaginabile ...Ascolti tv, giovedì 25 marzo: puntata L’Isola dei Famosi, partita Italia-Irlanda del Nord Ecco quali programmi sono andati in onda nella giornata di ieri, ...