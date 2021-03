I nuovi colori delle regioni, oggi (Di venerdì 26 marzo 2021) Come cambia la mappa dell’Italia: Calabria, Toscana e Valle d’Aosta vanno in zona rossa, il Lazio torna arancione. Ecco i nuovi colori, regione per regione Leggi su corriere (Di venerdì 26 marzo 2021) Come cambia la mappa dell’Italia: Calabria, Toscana e Valle d’Aosta vanno in zona rossa, il Lazio torna arancione. Ecco i, regione per regione

Advertising

repubblica : Covid, ecco i nuovi colori delle Regioni. Lazio in arancione, scuole aperte da martedì - Corriere : I nuovi colori delle regioni, oggi. Nessuna in giallo, debutta in Puglia il «rosso rafforzato» - Corriere : ?? Ecco i nuovi colori, regione per regione - Valedance11 : RT @vitaindiretta: Covid, ecco i nuovi Colori delle Regioni - #LaVitaInDiretta - Yoda15271485 : RT @ElioLannutti: Monitoraggio Iss: l’indice di contagio in calo a 1.08. I nuovi colori: il Lazio torna arancione, Toscana e Calabria passa… -