“I Favolosi 60” di Gabriele Bojano

(Di sabato 27 marzo 2021) di Monica De Santis Cosa hanno in comune il giornalista salernitano?, lo showman Rosario Fiorello, la presentatrice nostrana Nunzia Schiavone, il calciatore più conosciuto al mondo Diego Armando Maradona, la pittrice Anna De Rosa, il musicista Matteo?Saggese e la sempre bellissima modella ed attrice Carol Alt? Forse nulla o forse si. Effettivamente una cosa in comune tutti loro la tengono. Hanno compiuto tutti 60 anni nel 2020. Ed è proprio questa ricorrenza speciale, il motivo che ha spinto, o meglio ispirato, a scrivere un libro “I60”, nel quale il giornalista racconta aneddoti, curiosità e anche incontri avuti con buona parte di loro. Sessanta storie raccontante in un libro, con una bellissima prefazione di Antonio?Peduto, disponibile da oggi in tutte le ...