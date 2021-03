Giro di Catalogna 2021, assolo di Lennard Kamna a Manresa! Adam Yates sempre più vicino al trionfo (Di venerdì 26 marzo 2021) Prima corsa dell’anno, e alla quinta tappa del Giro della Catalogna 2021, Lennard Kamna si regala una splendida vittoria in quel di Manresa. Il tedesco della Bora-hansgrohe si è reso protagonista di un valoroso attacco solitario a nove chilometri dalla conclusione, staccando nettamente i compagni di fuga che hanno caratterizzato la seconda parte della frazione odierna. Al secondo posto, a ben 39?, troviamo Ruben Guerreiro (EF Education Nippo), seguito a 42? da Mikel Bizkarra (Euskaltel Euskadi). Giornata senza problemi per Adam Yates (Ineos Grenadiers), sempre più leader della corsa. La giornata si è aperta con il ritiro forzato da parte dell’Equipo Kern Pharma, costretto a lasciare la corsa in seguito ad una doppia positività al Covid-19. Partita la ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) Prima corsa dell’anno, e alla quinta tappa deldellasi regala una splendida vittoria in quel di Manresa. Il tedesco della Bora-hansgrohe si è reso protagonista di un valoroso attacco solitario a nove chilometri dalla conclusione, staccando nettamente i compagni di fuga che hanno caratterizzato la seconda parte della frazione odierna. Al secondo posto, a ben 39?, troviamo Ruben Guerreiro (EF Education Nippo), seguito a 42? da Mikel Bizkarra (Euskaltel Euskadi). Giornata senza problemi per(Ineos Grenadiers),più leader della corsa. La giornata si è aperta con il ritiro forzato da parte dell’Equipo Kern Pharma, costretto a lasciare la corsa in seguito ad una doppia positività al Covid-19. Partita la ...

