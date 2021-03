Gemma Galgani contro Tina Cipollari: “Dovrebbe smettere di mangiare…” (Di venerdì 26 marzo 2021) Vediamo insieme la particolare dichiarazione che ha fatto direttamente Gemma Galgani su Tina Cipollari lasciando tutti senza parole. Le parole di Gemma Galgani nei confronti di Tina CipollariIl programma che va in onda tutti i pomeriggi e vede tra i protagonisti la nota opinionista Tina Cipollari è Uomini e Donne. Come sappiamo tra lei e la dama torinese non scorre buon sangue, come possiamo vedere anche dalla dichiarazione che ha rilasciato quest’ultima, ma capiamo a cosa fa riferimento. Gemma Galgani contro Tina Cipollari La nota dama, che ormai frequenta il programma da anni è Gemma ... Leggi su formatonews (Di venerdì 26 marzo 2021) Vediamo insieme la particolare dichiarazione che ha fatto direttamentesulasciando tutti senza parole. Le parole dinei confronti diIl programma che va in onda tutti i pomeriggi e vede tra i protagonisti la nota opinionistaè Uomini e Donne. Come sappiamo tra lei e la dama torinese non scorre buon sangue, come possiamo vedere anche dalla dichiarazione che ha rilasciato quest’ultima, ma capiamo a cosa fa riferimento.La nota dama, che ormai frequenta il programma da anni è...

Advertising

Giovann76567024 : RT @GraceThatsAmore: @uominiedonne facciamo un referendum: Se volete che Gemma Galgani sparisca per sempre da ogni studio televisivo, comp… - GiuseppeporroIt : Uomini e Donne: cosa c'è stato tra Gemma Galgani e Walter Chiari? Ecco svelata la verità #uominiedonne… - hvgmecamz : RT @paneetrash: Il curioso caso di Gemma Galgani #uominiedonne ?? - candemsoul : RT @GraceThatsAmore: @uominiedonne facciamo un referendum: Se volete che Gemma Galgani sparisca per sempre da ogni studio televisivo, comp… - VibrisseF : RT @GraceThatsAmore: @uominiedonne facciamo un referendum: Se volete che Gemma Galgani sparisca per sempre da ogni studio televisivo, comp… -