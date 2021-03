Fjällräven presenta la collezione che trasforma gli avanzi di tessuto

Leggi su gqitalia

(Di venerdì 26 marzo 2021) In svedese significa “il raccoglitore”: Samlaren è sì il termine scelto daper contraddistinguere tutti i prodotti creati a partire da eccedenze didi altre lavorazioni, ma è anche un concetto, una delle linee guida che il marchio svedese ha adottato per rendere la sua produzione più sostenibile. Come primo drop di questa nuova linea sono stati rieditati in versione upcycle - con eccedenzeidrorepellente G-1000 - alcuni grandi classici del brand: il mitico zaino Kånken e la Greenland Jacket. Un dettaglio del Greenland Jacket Fredrik LewanderLo zainetto, lanciato per la prima volta nel 1978, è probabilmente il prodotto più venduto e conosciuto diancora oggi. Questo perché, tra i criteri individuati dal brand per comportarsi responsabilmente come azienda, spicca quello di timeless ...