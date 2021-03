Finto reportage sulla ‘Ndrangheta venduto a Discovery | 4 indagati per truffa in concorso

(Di venerdì 26 marzo 2021) Clandestino - Mafie italiane Avevano girato un falsoin Lombardia ed erano riusciti a venderlo aItalia per 425 mila euro. La società televisiva, ignara del raggiro, lo aveva persino trasmesso sul Nove nel novembre 2019. A due anni dall’accaduto, la Procura di Milano ha emesso un avviso di conclusione delle indagini preliminari ed informazione di garanzia nei confronti di quattro persone (una residente in Italia, le altre tre in Spagna) con l’accusa diin. Il documentario sugli affari della malavita nel nord Italia, realizzato dal giornalista spagnolo David Beriain (che risulta indagato), portava alla luce inquietanti situazioni attraverso il lavoro di alcuni reporter sotto copertura. Questo, per lo meno, era stato fatto credere ...

Advertising

Notiziedi_it : Girano finto reportage sulla ‘ndrangheta in Lombardia e lo vendono a Discovery -

Ultime Notizie dalla rete : Finto reportage

Dire

... sembra un meraviglioso Ottocento immaginato, quindi(ma è ciò che resta, dunque è vero, solo ... trattando me stesso come un documento: il che non significa scrivere unnarrativo o new ......le interviste al capo della Nuova Camorra Organizzata Raffaele Cutolo ma anche con crudi...di Vesuviano raccontava che per girare alcune scene in esterna la troupe doveva utilizzare un...Avevano girato un falso reportage sulla ‘Ndrangheta in Lombardia ed erano riusciti a venderlo a Discovery Italia per 425 mila euro. La società televisiva, ignara del raggiro, lo aveva persino trasmess ...Secondo i carabinieri di Milano non era un reportage ma una ricostruzione cinematografica “Clandestino – Mafie Italiane”, il ...