Figliuolo e Curcio oggi in Calabria per visitare i centri vaccinali

REGGIO CALABRIA – È iniziato dalla Cittadella regionale a Catanzaro il tour in Calabria del generale Francesco Figliuolo, commissario per l'emergenza Covid, impegnato per il monitoraggio della campagna vaccinale. Sono previste visite in diversi centri di somministrazione della regione. Con lui anche il capo del dipartimento di Protezione civile nazionale Fabrizio Curcio. A Catanzaro sono stati accolti dal presidente della Regione Nino Spirlì, dal sindaco Sergio Abramo e dalla prefetta Maria Teresa Cucinotta.

