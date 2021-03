È morto a 84 anni lo scrittore Larry McMurtry, premio Pulitzer nel 1986 con il romanzo “Un volo di colombe” (Di venerdì 26 marzo 2021) Giovedì è morto lo scrittore e sceneggiatore statunitense Larry McMurtry, aveva 84 anni. Vinse il premio Pulitzer per la narrativa nel 1986 con il romanzo Un volo di colombe (il titolo in inglese era Lonesome Dove, “colomba solitaria”), e il premio Oscar Leggi su ilpost (Di venerdì 26 marzo 2021) Giovedì èloe sceneggiatore statunitense, aveva 84. Vinse ilper la narrativa nelcon ilUndi(il titolo in inglese era Lonesome Dove, “colomba solitaria”), e ilOscar

