Draghi replica a Salvini | “Chiusure sono pensabili o impensabili solo in base ai dati dei contagi Le misure non sono campate per aria”

(Di venerdì 26 marzo 2021) “Leo iminaiche vediamo” sui. “Lehanno dimostrato nel corso di un anno e mezzo di non essereper arie. È desiderabile riaprire, la decisione se farlo o meno dipende dai.” Lo ha detto il presidente del Consiglio, Mario, in conferenza stampa rispondendo a una domanda sulle parole di Matteo. Con un post sui Facebook il leader della Lega ha criticato la decisione di prolungare leal 30 aprile: “È impensabile tenere chiusa l’Italia anche per tutto il mese di aprile. Nel nome del buonsenso che lo contraddistingue – e soprattutto dei ...

poi alle polemiche delle regioni sulle parole pronunciate al Senato e alla Camera in tema di vaccinazioni : "Quello che ho detto in Parlamento - spiega - era una reazione abbastanza ...... Tridico: "Io sono stato designato per quattro anni con un decreto del presidente della ... Alla domanda se abbia incontrato, Tridico risponde: "Non ancora, immagino che abbia altre ...Il premier Draghi durante la conferenza stampa: ''In gioco la salute, la vita e la morte, bisogna cercare il coordinamento Ue. Non minaccio misure, la risposta delle Regioni è stata positiva''.L'unico allentamento riguarderà le scuole. Draghi bacchetta Salvini: "Chiusure impensabili? Dipendono dai dati, le misure non sono campate per aria" ...