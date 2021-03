Docente sotto scorta in Inghilterra, proteste degli islamici fuori dalla scuola: “Dateci la sua testa” (video) (Di venerdì 26 marzo 2021) Ancora un professore minacciato. Ancora una volta la libertà di insegnamento è messa sotto accusa. Accade nel West Yorkshire, Inghilterra, dove la Batley Grammar School è stata presa d’assalto da decine di manifestanti. La scuola ha consigliato agli studenti di rimanere a casa. L’edificio è sorvegliato. Tutto perché un 29enne insegnante ha mostrato in classe una vignetta di Charlie Hebdo. Il Docente è sotto protezione ed è stato trasferito in un luogo sicuro. Docente sotto scorta, il preside chiede scusa agli imam Gary Kibble, il preside della Batley Grammar, anziché difendere il Docente sotto scorta, ha offerto le sue “scuse sincere e complete”, aggiungendo che la decisione dell’insegnante era ... Leggi su secoloditalia (Di venerdì 26 marzo 2021) Ancora un professore minacciato. Ancora una volta la libertà di insegnamento è messaaccusa. Accade nel West Yorkshire,, dove la Batley Grammar School è stata presa d’assalto da decine di manifestanti. Laha consigliato agli studenti di rimanere a casa. L’edificio è sorvegliato. Tutto perché un 29enne insegnante ha mostrato in classe una vignetta di Charlie Hebdo. Ilprotezione ed è stato trasferito in un luogo sicuro., il preside chiede scusa agli imam Gary Kibble, il preside della Batley Grammar, anziché difendere il, ha offerto le sue “scuse sincere e complete”, aggiungendo che la decisione dell’insegnante era ...

