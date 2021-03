DIRETTA MotoGP, FP2 GP Qatar 2021 LIVE: tutti all’inseguimento di Morbidelli (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA DIRETTA LIVE 18.02 Bagnaia invece opta per una doppia soft come Rossi. 18.01 Soft all’anteriore e media al posteriore per Morbidelli. 18.00 Valentino Rossi monta una coppia di gomme soft. 18.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 del GP del Qatar di MotoGP! 17.57 E’ scesa la notte a Losail, temperatura calata di 20 gradi. 17.54 Sin qui Morbidelli ha utilizzato solo gomme hard. Vedremo sin dove sarà in grado di spingersi con le soft… 17.51 Le FP2 dureranno 45 minuti. Ricordiamo che solo i top10 al termine delle prime tre sessioni si qualificano DIRETTAmente per la Q2. tutti gli altri dovranno disputare anche la Q1. 17.49 Yamaha e Ducati hanno mostrato di avere qualcosa in più nelle FP1, anche se la Suzuki si è avvicinata molto ... Leggi su oasport (Di venerdì 26 marzo 2021) CLICCA QUI PER AGGIORNARE LA18.02 Bagnaia invece opta per una doppia soft come Rossi. 18.01 Soft all’anteriore e media al posteriore per. 18.00 Valentino Rossi monta una coppia di gomme soft. 18.00 SEMAFORO VERDE! Iniziate le FP2 del GP deldi! 17.57 E’ scesa la notte a Losail, temperatura calata di 20 gradi. 17.54 Sin quiha utilizzato solo gomme hard. Vedremo sin dove sarà in grado di spingersi con le soft… 17.51 Le FP2 dureranno 45 minuti. Ricordiamo che solo i top10 al termine delle prime tre sessioni si qualificanomente per la Q2.gli altri dovranno disputare anche la Q1. 17.49 Yamaha e Ducati hanno mostrato di avere qualcosa in più nelle FP1, anche se la Suzuki si è avvicinata molto ...

SkySportMotoGP : ? @FrankyMorbido12 davanti a tutti nelle prime libere del 2021? (?? #FP1) ?? Primi 9 in mezzo secondo, 3 italiani in… - SkySportMotoGP : ? Miglior tempo per @FrankyMorbido12 in 1.55.092 quando mancano 10 minuti al termine delle #FP1 in Qatar ? Caduta p… - SkySportMotoGP : ? Caduta per @jackmilleraus ?? 20 minuti al termine delle #FP1 LIVE ? - zazoomblog : DIRETTA MotoGP FP2 GP Qatar 2021 LIVE: si parte alle 18.00 Morbidelli fa da lepre - #DIRETTA #MotoGP #Qatar #LIVE:… - giovannizam : #MotoGP fra pochissimo #FP2 MotoGP: aggiornamenti in #diretta su @Moto_it -