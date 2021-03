Covid: Toscana verso conferma arancione. A mezzogiorno cabina di regìa con Draghi (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – C’è grande attesa, oggi 26 marzo,per i nuovi dati del monitoraggio che stabiliranno i nuovi colori delle regioni in base alla curva dei contagi. Il Lazio, che ha un Rt di 0.99, spera di tornare in arancione, così come la Toscana che spera di restarci,l anche se i Dal sabato di Pasqua, comunque, L'articolo proviene da Firenze Post. Leggi su firenzepost (Di venerdì 26 marzo 2021) ROMA – C’è grande attesa, oggi 26 marzo,per i nuovi dati del monitoraggio che stabiliranno i nuovi colori delle regioni in base alla curva dei contagi. Il Lazio, che ha un Rt di 0.99, spera di tornare in, così come lache spera di restarci,l anche se i Dal sabato di Pasqua, comunque, L'articolo proviene da Firenze Post.

Advertising

SusannaCeccardi : Toscana/ Covid, Ceccardi: Giani fa finta che Draghi non parlasse di lui 'Non sanno neanche ammettere i propri error… - LegaSalvini : COVID TOSCANA: PRENOTAZIONI VACCINI, ASSALTO FINO ALL’ALBA. SISTEMA KO ANCHE PER UN GUASTO - NicolaPorro : Vi ricordate quando #Scanzi diceva che il #Covid era come un'influenza?Oggi se la fa talmente sotto che è corso a v… - QuiNewsPisa : Ritardi nelle #vaccinazioni in #Toscana, i #medici di famiglia 'sdegnati' dalle parole di @EugenioGiani #Fimmg… - ComuneOrbetello : #OrbetelloInforma ?? ?? PANCHINA VACCINALE PER DOSI AVANZATE ?? ?? Tramite il modulo online è possibile segnalare l… -