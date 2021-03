Covid, in Sicilia altre quattro zone rosse con scuole chiuse fino al 6 aprile (Di venerdì 26 marzo 2021) Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituisce quattro nuove "zone rosse" in Sicilia. Si tratta di Centirupe, in provincia di Enna, Comitini, Racalmuto e Siculiana, in provincia di Agrigento. L'articolo . Leggi su orizzontescuola (Di venerdì 26 marzo 2021) Il presidente della Regione, Nello Musumeci, ha firmato l'ordinanza che istituiscenuove "" in. Si tratta di Centirupe, in provincia di Enna, Comitini, Racalmuto e Siculiana, in provincia di Agrigento. L'articolo .

