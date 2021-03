Covid: Draghi, vaccini acqua di fogna? ‘L’avesse detto uno scienziato…’ (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Se lo avesse scritto uno scienziato magari lo avrei letto…”. Così Mario Draghi risponde a una domanda in merito ad un libro negazionista di un magistrato che definisce i vaccini ‘acqua di fogna’. L'articolo proviene da Ildenaro.it. Leggi su ildenaro (Di venerdì 26 marzo 2021) Roma, 26 mar. (Adnkronos) – “Se lo avesse scritto uno scienziato magari lo avrei letto…”. Così Mariorisponde a una domanda in merito ad un libro negazionista di un magistrato che definisce idi’. L'articolo proviene da Ildenaro.it.

