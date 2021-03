Covid: Draghi, 'non ne usciamo con blocco export ma con produzione vaccini' (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it. Leggi su notizie (Di venerdì 26 marzo 2021) su Notizie.it.

Advertising

borghi_claudio : Covid: #Draghi 'non escludo cambiamenti sul decreto'. Ecco, bravo. - myrtamerlino : #Draghi: 'Il Governo interverrà per sanzionare i lavoratori della sanità che rifiutano il #vaccino. Non va bene'.… - SusannaCeccardi : Toscana/ Covid, Ceccardi: Giani fa finta che Draghi non parlasse di lui 'Non sanno neanche ammettere i propri error… - francyelia29 : RT @DAVIDPARENZO: #Covid,#Draghi: 'Sanzioni a operatori sanitari non vaccinati, ci sarà un decreto' Daje ?? - AgenziaASI : Covid, Meloni: Draghi ammette che problema contagi sono i trasporti, FDI lo sostiene da un anno… -