Come trasformare la vostra tv in smart? semplice | Fire TV Stick

Non tutti hanno una tv smart eppure vorrebbero usufruire di contenuti Come quelli di Netflix , Disney+ o semplicemente vedere youtube sulla tv. Allora Come trasformare la tv in smart? Tutto questo è possibile ad un prezzo basso grazie al Fire TV Stick di Amazon. Funziona semplicemente collegando la chiavetta alla porta USB della vostra TV: Amazon tra le altre cose ha lanciato una nuova interfaccia di Fire TV, disponibile su vari dispositivi tra cui Fire TV Stick 4K e Fire TV Cube. La nuova versione adotta un nuovo telecomando con funzioni vocali Alexa, dotato ora di pulsanti per l'accesso rapido a vari servizi di streaming: Netflix, Prime ...

