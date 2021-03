Clubhouse per Android entro un paio di mesi e senza inviti (Di venerdì 26 marzo 2021) L’annuncio è stato dato da Paul Davison, cofondatore dell’app. Clubhouse Android sarà disponibile «entro due mesi e senza inviti». La notizia fa sicuramente piacere a tutti coloro che non hanno un’iPhone e che, dopo l’esplosione della social degli audio in tutto il mondo, saranno entusiasti di poter entrare a far parte di questa realtà. Vista l’azione di Twitter, Telegram e Facebook che stanno lavorando a una serie di aggiornamenti per offrire funzionalità simili a quelle di Clubhouse, l’azienda ha affermato di stare operando «davvero duramente» a questa nuova versione dell’app per Android. Versione che, una volta uscita, comporterà immediatamente una vagonata di download e di nuovi users. LEGGI ANCHE >>> Clubhouse sotto la ... Leggi su giornalettismo (Di venerdì 26 marzo 2021) L’annuncio è stato dato da Paul Davison, cofondatore dell’app.sarà disponibile «due». La notizia fa sicuramente piacere a tutti coloro che non hanno un’iPhone e che, dopo l’esplosione della social degli audio in tutto il mondo, saranno entusiasti di poter entrare a far parte di questa realtà. Vista l’azione di Twitter, Telegram e Facebook che stanno lavorando a una serie di aggiornamenti per offrire funzionalità simili a quelle di, l’azienda ha affermato di stare operando «davvero duramente» a questa nuova versione dell’app per. Versione che, una volta uscita, comporterà immediatamente una vagonata di download e di nuovi users. LEGGI ANCHE >>>sotto la ...

