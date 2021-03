Canzone Segreta, Serena Rossi sorprende Gigi D’Alessio: “Non me lo sarei mai aspettato” (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – È Gigi D’Alessio il vip misterioso della terza puntata di Canzone Segreta. Il cantautore napoletano, ospite nel programma condotto da Serena Rossi per cantare ‘Avrai’ in occasione della sorpresa a Paola Perego, si ritrova ad essere il protagonista di una sorpresa. Gigi è incredulo: “Non mi aspettavo di ricevere una sorpresa. Sono venuto per farla e l’ho anche ricevuta”. Seduto sulla poltrona bianca, ammette: “Sono tantissime le mie canzoni segrete, anche perché credo che ogni autore abbia comunque dei pezzi segreti che porta con se ogni volta.” A sorprenderlo tanti amici artisti. Da Arisa che con un video ringrazia D’Alessio per la Canzone che ha scritto per lei per Sanremo: “Hai ... Leggi su anteprima24 (Di sabato 27 marzo 2021) Tempo di lettura: 2 minutiNapoli – Èil vip misterioso della terza puntata di. Il cantautore napoletano, ospite nel programma condotto daper cantare ‘Avrai’ in occasione della sorpresa a Paola Perego, si ritrova ad essere il protagonista di una sorpresa.è incredulo: “Non mi aspettavo di ricevere una sorpresa. Sono venuto per farla e l’ho anche ricevuta”. Seduto sulla poltrona bianca, ammette: “Sono tantissime le mie canzoni segrete, anche perché credo che ogni autore abbia comunque dei pezzi segreti che porta con se ogni volta.” Arlo tanti amici artisti. Da Arisa che con un video ringraziaper lache ha scritto per lei per Sanremo: “Hai ...

Advertising

RaiUno : È tutto pronto per la 3ª puntata di Canzone Segreta ?? @serenarossi_com vi aspetta tra poco su Rai1 e in diretta str… - Raiofficialnews : ??Nuovo appuntamento con #CanzoneSegreta. Ospiti di @serenarossi_com: @mikasounds, Romina Power, @OfficialCiro, Marc… - LuciaIngeo : @ermito02 bravo Mario sei stato bravissimo ????stasera a canzone segreta ?????? - Sarabada26 : RT @ac_funzioniamo: Manifesting Lino Guanciale e Alessandra Mastronardi insieme a Canzone Segreta ?????? #canzonesegreta - anteprima24 : ** Canzone Segreta, Serena Rossi sorprende Gigi D'Alessio: 'Non me lo sarei mai aspettato' **… -