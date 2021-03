Call of Duty WWII Vanguard ci porterà in una realtà alternativa in cui la Seconda guerra mondiale non è mai finita? (Di venerdì 26 marzo 2021) Aggiornamento 26/03: Delle fonti che i nostri colleghi di Eurogamer.net definiscono affidabili confermano che il nuovo COD si dovrebbe chiamare Call of Duty: WW2 Vanguard. Mentre ci sono voci contrastanti sul fatto che sia ambientato in una realtà alternativa in cui la Seconda guerra mondiale non è mai finita. Conferme e dubbi ma il gioco sembra davvero prendere forma e portarci nella Seconda guerra mondiale. News originale: Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia secondo cui il nome (vero o in codice che sia) del nuovo capitolo di Call of Duty sarebbe Call of Duty WWII ... Leggi su eurogamer (Di venerdì 26 marzo 2021) Aggiornamento 26/03: Delle fonti che i nostri colleghi di Eurogamer.net definiscono affidabili confermano che il nuovo COD si dovrebbe chiamareof: WW2. Mentre ci sono voci contrastanti sul fatto che sia ambientato in unain cui lanon è mai. Conferme e dubbi ma il gioco sembra davvero prendere forma e portarci nella. News originale: Nella giornata di ieri vi avevamo riportato la notizia secondo cui il nome (vero o in codice che sia) del nuovo capitolo diofsarebbeof...

