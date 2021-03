Xi e Putin | la strana alleanza Sinergie e diffidenze dei rivali d' Occidente

Leggi su huffingtonpost

(Di giovedì 25 marzo 2021) Il grande ritorno degli Usa in Ue ha riscritto l’agenda di una settimana che includeva programmi molto diversi. Un appuntamento e un dossier sono stati cancellati. Il primo è un meeting sul CAI, l’accordo di principio Ue-Cina sugli investimenti che si sarebbe dovuto tenere martedì al Parlamento europeo, annullato dai cinesi in segno di protesta per le sanzioni europee. Il secondo è il dossier sul rapporti Ue-Russia, sparito dall’agenda del Consiglio europeo di giovedì e venerdì, ufficialmente per motivi di sicurezza. Cina e Russia, i grandidi Washington, vengono allontanati da un’Europa in cerca di una mano tesa di Biden sui vaccini. E così si avvicinano tra loro, consolidando una partnership troppo complessa per trasformarsi in amicizia. “Quella tra Cina e Russia non è una vera e propria”, spiega ad HuffPost Giorgio Cuscito, analista ...