Uomini e Donne Over: morto Fabio Donato Saccu, ex cavaliere del dating show (Di giovedì 25 marzo 2021) Fabio Donato Saccu, 46 anni, è morto a causa di un male incurabile: aveva lasciato Uomini e Donne nel 2014 insieme a Lisa Leporati con cui si sposò un anno dopo. Gli spettatori di Uomini e Donne Over sono in lutto per la morte di Fabio Donato Saccu, l'ex cavaliere del dating show che aveva conosciuto l'amore all'interno del programma di Maria De Filippi. È morto a 46 anni per un male incurabile. La notizia della morte di Fabio Donato Saccu è stata data dal Lisa Leporati, la donna che l'uomo aveva conosciuto durante la sua partecipazione al dating ... Leggi su movieplayer (Di giovedì 25 marzo 2021), 46 anni, èa causa di un male incurabile: aveva lasciatonel 2014 insieme a Lisa Leporati con cui si sposò un anno dopo. Gli spettatori disono in lutto per la morte di, l'exdelche aveva conosciuto l'amore all'interno del programma di Maria De Filippi. Èa 46 anni per un male incurabile. La notizia della morte diè stata data dal Lisa Leporati, la donna che l'uomo aveva conosciuto durante la sua partecipazione al...

