Ultime Notizie Roma del 25-03-2021 ore 08:10 (Di giovedì 25 marzo 2021) Romadailynews radiogiornale ancora una buona giornata nella redazione da parte di Francesco vita e apriamo con il col di milioni di dosi di vaccino astrazeneca nello stabilimento di Anagni Palazzo Chigi dice sono destinate al Belgio l’azienda angolo svedesi spiega nello stabilimento di Nanni e 13 milioni di dosi destinate all’iniziativa altri 16 milioni destinati a riunione Europea commissario europeo alla guida della Task Force sui vaccini breton chiarire sulle dosi prodotti da astrazeneca In Europa i dati del Ministero della Salute sul coronavirus Ieri si sono registrati 21267 nuovi casi con 363767 tamponi E 460 vittime ancora prima nelle precedenti 24 ore ci sono stati 18765 casi un tasso al 5:06 % con 335189 Tamponi e 551 morti zangrilli ildi Dante l’Italia celebra il sommo poeta Il 25 marzo è la data che i dentisti riconoscono Come l’inizio del viaggio ... Leggi su romadailynews (Di giovedì 25 marzo 2021)dailynews radiogiornale ancora una buona giornata nella redazione da parte di Francesco vita e apriamo con il col di milioni di dosi di vaccino astrazeneca nello stabilimento di Anagni Palazzo Chigi dice sono destinate al Belgio l’azienda angolo svedesi spiega nello stabilimento di Nanni e 13 milioni di dosi destinate all’iniziativa altri 16 milioni destinati a riunione Europea commissario europeo alla guida della Task Force sui vaccini breton chiarire sulle dosi prodotti da astrazeneca In Europa i dati del Ministero della Salute sul coronavirus Ieri si sono registrati 21267 nuovi casi con 363767 tamponi E 460 vittime ancora prima nelle precedenti 24 ore ci sono stati 18765 casi un tasso al 5:06 % con 335189 Tamponi e 551 morti zangrilli ildi Dante l’Italia celebra il sommo poeta Il 25 marzo è la data che i dentisti riconoscono Come l’inizio del viaggio ...

Advertising

Agenzia_Ansa : Sono 363.767 i tamponi molecolari e antigenici effettuati nelle ultime 24 ore in Italia, secondo i dati del ministe… - fanpage : #Covid, verso nuovo decreto: Regioni divise in fasce fino al primo maggio - pomeriggio5 : Amici di #Pomeriggio5 è l'ora del #caffeuccio! ???? Tra pochissimo tutte le ultime notizie di cronaca e di gossip e… - PianetaMilan : Tragedia in casa @OfficialSSLazio: morto #Guerini, calciatore della Primavera | #News - #Calcio @SerieA #SerieA… - CorriereCitta : Roma, furti in centro a ‘gestione familiare’: smantellata rete criminale rom. Ecco come agivano -