U&D, Alessia e Aldo hanno perso il terzo figlio: "Non era tempo per noi" (Di giovedì 25 marzo 2021) Alessia Cammarota e Aldo Palmieri hanno perso il terzo figlio. La coppia di Uomini e Donne qualche settimana fa aveva annunciato l'arrivo di un maschietto, poi la triste notizia diffusa tramite il profilo Instagram dell'influencer. Alessia non ha specificato cosa sia accaduto, ma dalle sue parole traspare il momento difficile che sta vivendo. Ha chiesto ai follower di rispettare il suo dolore senza fare domande o chiedere nello specifico, lasciandole lo spazio per elaborare quando successo. "Non era tempo per noi – ha scritto Alessia nelle Instagram Storie -. Non tutto va sempre come speriamo. Nessuna domanda, nessun racconto. Vi prego. Abbiamo solo bisogno di affrontare questo dolore da soli. Speriamo capirete". Un dolore che la ...

