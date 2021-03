Tosse e fiato corto: con l’intelligenza artificiale Neosperience aiuta a riconoscere il Covid (Di giovedì 25 marzo 2021) Neosperience, uno dei principali player nel settore della digital customer experience quotato su AIM Italia presente sul territorio bergamasco attraverso la controllata Neos Consulting al Point di Dalmine, ha realizzato un nuovo sistema per aiutare la diagnosi di infezioni da Covid attraverso l’analisi dei suoni e l’elaborazione di dati audio come i colpi di Tosse di un paziente o lo stress durante un dialogo. I suoni fisiologici generati dalla respirazione, dal battito del cuore, dalla digestione, da migliaia di anni sono usati per valutare il nostro stato di salute e diagnosticare malattie. Fino a oggi questi segnali venivano registrati attraverso l’auscultazione manuale, spesso durante visite mediche programmate, ma negli ultimi anni la tecnologia ha reso possibile raccogliere ed elaborare questi suoni corporei ... Leggi su bergamonews (Di giovedì 25 marzo 2021), uno dei principali player nel settore della digital customer experience quotato su AIM Italia presente sul territorio bergamasco attraverso la controllata Neos Consulting al Point di Dalmine, ha realizzato un nuovo sistema perre la diagnosi di infezioni daattraverso l’analisi dei suoni e l’elaborazione di dati audio come i colpi didi un paziente o lo stress durante un dialogo. I suoni fisiologici generati dalla respirazione, dal battito del cuore, dalla digestione, da migliaia di anni sono usati per valutare il nostro stato di salute e diagnosticare malattie. Fino a oggi questi segnali venivano registrati attraverso l’auscultazione manuale, spesso durante visite mediche programmate, ma negli ultimi anni la tecnologia ha reso possibile raccogliere ed elaborare questi suoni corporei ...

Advertising

carloponzano : @311046sara @matteosalvinimi Certo ormai i bambini non devono ammalarsi più. Prima del covid.. tosse, catarro, fiat… - Potito40709597 : Il dolore è allucinante....urlo così forte da rimanere senza fiato, non respiro, la tosse non mi da tregua.....into… - PantanoItaliano : Poi un improvviso colpo di tosse grassa rompe l’incantesimo: Andrea sgrana gli occhi e per un attimo sembra tratten… - iamrobertomonti : @marinamarnie Io ho avuto solo un po’ di tosse e stanchezza in quel periodo mentre come strascico ho questo fiato corto appena mi sforzo - SalvatoreMarch6 : Nel mese di ottobre o il 7 o8 o fatto una notte di inferno con tosse mal e al torace che mi comprimeva non avevo l… -