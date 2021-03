Tommaso Zorzi svela quando finirà l’Isola dei Famosi, gaffe in diretta: “Chissà se potevi dirlo” (Di giovedì 25 marzo 2021) Il vincitore del GF Vip e ora opinionista dell’Isola dei Famosi Tommaso Zorzi, ha rivelato in una diretta la data di fine del reality condotto da Ilary Blasi. Una rivelazione che forse non era autorizzato a fare, ma Zorzi si è districato con classe dalla situazione. Sempre riguardo il reality, ha anche aggiunto che è in arrivo un format nuovo che lo vedrà protagonista: l’Isola Off. Tommaso Zorzi rivela quando finisce l’Isola dei Famosi L’occasione è arrivata nel corso di un’intervista per Sorrisi Live, format della nota rivista TV Sorrisi e Canzoni. Qui, Tommaso Zorzi ha raccontato il suo ultimo periodo a tutto tondo: da quando ... Leggi su thesocialpost (Di giovedì 25 marzo 2021) Il vincitore del GF Vip e ora opinionista deldei, ha rivelato in unala data di fine del reality condotto da Ilary Blasi. Una rivelazione che forse non era autorizzato a fare, masi è districato con classe dalla situazione. Sempre riguardo il reality, ha anche aggiunto che è in arrivo un format nuovo che lo vedrà protagonista:Off.rivelafiniscedeiL’occasione è arrivata nel corso di un’intervista per Sorrisi Live, format della nota rivista TV Sorrisi e Canzoni. Qui,ha raccontato il suo ultimo periodo a tutto tondo: da...

