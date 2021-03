Super Hackett fa volare il CSKA | guarda come affonda Stella Rossa

(Di giovedì 25 marzo 2021) IlMoscaa la87 - 72, andando in vantaggio già nel primo quarto (chiuso 31 - 19) e non permettendo mai ai serbi di avvicinarsi oltre il - 8:gli highlights

Il Cska Mosca supera la Stella Rossa 87 - 72, andando in vantaggio già nel primo quarto (chiuso 31 - 19) e non permettendo mai ai serbi di avvicinarsi oltre il - 8: guarda gli highlightsCSKA : Lundberg 2, Khomenko n.e., James 13, Ukhov n.e.,15, Antonov 3, Strelnieks 2, ...alley - oop tra Walden e Nnoko contro il CSKA UN ORA FA Eurolega Con Shengelia non si passa!- ...Ai russi non bastano l'ex James e Hackett (21 e 8 punti) e pagano un primo quarto senza storia (30-10). Il divario conquistato viene gestito perfettamente dalla squadra di Ettore Messina che porta a ...