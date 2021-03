Stabilimento blindato | camion fermati dai Nas Esaurite le fiale | qui stallo da una settimana

Leggi su ilgiornale

(Di giovedì 25 marzo 2021) Stefano Vladovich Ai cancelli della Catalent, dove tra poco si confezionerà anche Janssen Ventinove milioni di dosi bloccate dai Nas. Un'ispezione voluta dal governo su input della Commissione Ue. E da unastop al confezionamento del vaccino AstraZeneca. Perché? Fonti non ufficiali raccontano che sarebberolette e le siringhe utilizzate nelloCatalent. E in attesa dei rifornimenti, macchinari fermi. Una beffa. Siamo ad Anagni, in provincia di Frosinone, in quella che fino alla scorsa estate era una delle fabbriche targata Bristol Myers Squibb, una multinazionale del farmaco, e non solo, che ha ceduto l'azienda ciociara esistente dal 1966 ai «colleghi» statunitensi di Somerset, New Jersey. Da sabato ci sono i carabinieri del Nas, il Nucleo Anti Sofisticazione, a ...