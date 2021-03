Secondo Vittorio Sgarbi, Leonardo sarebbe una boiata pazzesca (Di giovedì 25 marzo 2021) Non si può trasformare Leonardo in una fiction QN – Quotidiano Nazionale, pagina 23, di Letizia Cini. I quasi sette milioni di spettatori non giustificano «lo spettacolo indignitoso di un Leonardo che manca completamente di verità. E senza verità, non esiste cultura». È lapidario Vittorio Sgarbi. Per il critico e storico dell’arte il debutto da record della serie tv di Rai1 Leonardo con Aidan Turner nei panni del Genio di Vinci, è «solo una vittoria di Pirro». Cosa c’è che non va, Sgarbi?«Si parte con uno sbaglio: la serie racconta di un arresto per omicidio di Leonardo, accusato di aver avvelenato Caterina da Cremona. Una cosa mai avvenuta… Forse chi ha scritto la sceneggiatura l’ha confuso con Caravaggio (ride, ndr): inutile quindi parlare di anni di ricerche e ... Leggi su tvzoom (Di giovedì 25 marzo 2021) Non si può trasformarein una fiction QN – Quotidiano Nazionale, pagina 23, di Letizia Cini. I quasi sette milioni di spettatori non giustificano «lo spettacolo indignitoso di unche manca completamente di verità. E senza verità, non esiste cultura». È lapidario. Per il critico e storico dell’arte il debutto da record della serie tv di Rai1con Aidan Turner nei panni del Genio di Vinci, è «solo una vittoria di Pirro». Cosa c’è che non va,?«Si parte con uno sbaglio: la serie racconta di un arresto per omicidio di, accusato di aver avvelenato Caterina da Cremona. Una cosa mai avvenuta… Forse chi ha scritto la sceneggiatura l’ha confuso con Caravaggio (ride, ndr): inutile quindi parlare di anni di ricerche e ...

