Schiavone e l’amore l’ultimo capitolo su Rai 2 (Di giovedì 25 marzo 2021) É andata in scena ieri sera l’ultima puntata dell’anno di Rocco Schiavone. Con l’augurio, da parte di tutti i fans che la prossima stagione si faccia, poichè l’autore dei Romanzi da cui è tratta la serie tv non ha ancora pubblicato le nuove avventure del vice questore romano. Seguito da 2.570.000 con il 10,3% di share l’ultimo capitolo riguardava Schiavone e l’amore. Ah l’amore, l’amore Schiavone Nella puntata appena andata in onda abbiamo visto come Rocco sia uno sbirro, qualunque sia la cosa che sta facendo o vivendo. Persino da un letto d’ospedale, operato per un colpo d’arma da fuoco, lui in pigiama, se ne va girando di notte, con il suo immancabile loden, per indagare su quello che lui ritiene un omicidio. Intanto la sua Marina è tornata e ... Leggi su spettacolo.periodicodaily (Di giovedì 25 marzo 2021) É andata in scena ieri sera l’ultima puntata dell’anno di Rocco. Con l’augurio, da parte di tutti i fans che la prossima stagione si faccia, poichè l’autore dei Romanzi da cui è tratta la serie tv non ha ancora pubblicato le nuove avventure del vice questore romano. Seguito da 2.570.000 con il 10,3% di shareriguardava. AhNella puntata appena andata in onda abbiamo visto come Rocco sia uno sbirro, qualunque sia la cosa che sta facendo o vivendo. Persino da un letto d’ospedale, operato per un colpo d’arma da fuoco, lui in pigiama, se ne va girando di notte, con il suo immancabile loden, per indagare su quello che lui ritiene un omicidio. Intanto la sua Marina è tornata e ...

mina_parco : RT @RaiDue: 'È come stare in trincea, solo che il nemico è senza nome e te lo porti dentro.' ?? L'ultimo episodio di #RoccoSchiavone è su #R… - RaiDue : 'È come stare in trincea, solo che il nemico è senza nome e te lo porti dentro.' ?? L'ultimo episodio di… - luh_rockok : Rocco Schiavone - S4E2 - Ah, l'amore, l'amore - Video - RaiPlay - lisadagliocchib : RT @il_Case: Ascolti TV | Mercoledì 24 marzo 2021. Svegliati Amore Mio parte dal 16.1% e vince. Mia e il Leone Bianco 14.5%, Rocco Schiavon… - il_Case : Ascolti TV | Mercoledì 24 marzo 2021. Svegliati Amore Mio parte dal 16.1% e vince. Mia e il Leone Bianco 14.5%, Roc… -

Ultime Notizie dalla rete : Schiavone l’amore **Premio Strega: Edith Bruck candidata con il romanzo che ha commosso Papa Francesco** (2) Affaritaliani.it