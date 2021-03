Returnal, l'esclusiva PS5 è entrata ufficialmente in fase gold (Di giovedì 25 marzo 2021) Con tanti rinvii di giochi, ora possiamo dire che Returnal è uno di quei pochi certi che arriveranno quest'anno su PlayStation 5. Lo sviluppatore Housemarque ha annunciato che Returnal, l'esclusiva PS5, è ufficialmente entrato in fase gold, il che significa che il lavoro sul gioco base è completo e pronto per essere distribuito. Il team ha condiviso la notizia su Twitter, dove ha anche ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al progetto. "Non vediamo l'ora di uscire presto e che ogni giocatore là fuori possa sperimentare il pianeta di Atropos!". Housemarque ora molto probabilmente concentrerà la sua attenzione sul lavoro dedicato alla patch che arriverà il day one, mentre tutto ciò che i fan devono fare è aspettare che arrivi la sua data di uscita. "Dopo un atterraggio ... Leggi su eurogamer (Di giovedì 25 marzo 2021) Con tanti rinvii di giochi, ora possiamo dire cheè uno di quei pochi certi che arriveranno quest'anno su PlayStation 5. Lo sviluppatore Housemarque ha annunciato che, l'PS5, èentrato in, il che significa che il lavoro sul gioco base è completo e pronto per essere distribuito. Il team ha condiviso la notizia su Twitter, dove ha anche ringraziato tutti coloro che hanno contribuito al progetto. "Non vediamo l'ora di uscire presto e che ogni giocatore là fuori possa sperimentare il pianeta di Atropos!". Housemarque ora molto probabilmente concentrerà la sua attenzione sul lavoro dedicato alla patch che arriverà il day one, mentre tutto ciò che i fan devono fare è aspettare che arrivi la sua data di uscita. "Dopo un atterraggio ...

