Morte Daniel Guerini: il ricordo dei compagni di squadra (Di giovedì 25 marzo 2021) I ragazzi della Primavera si sono stretti, dopo la Morte di Daniel Guerini. Ecco gli ultimi messaggi degli aquilotti, sui social Un mare di messaggi per Daniel Guerini. Un incidente stradale ha strappato via il giovane ragazzo dalla sua famiglia, dal suo sogno più grande, dai suoi compagni di squadra. Gli stessi che in questi minuti così concitati e pieni di dolore, lo stanno ricordando sui social. Da Armini a Marino, passando per Novella, il pensiero è il medesimo. CONTINUA A LEGGERE SU LAZIONEWS24

IoNascoQui : MORTE GUERINI: E' VERAMENTE DIFFICILE TENER CONTO DI TUTTI I MESAGGI DI SGOMENTO E CORDOGLIO PERVENUTI DA OGNI DOVE… - infoitsport : Lazio devastata per la morte di Guerini, il dolore dei compagni e della Roma: “Ciao Daniel” - angiuoniluigi : RT @fanpage: Lazio devastata per la morte di Guerini, il dolore dei compagni e della Roma: “Ciao Daniel” #25marzo - CPIbia : La morte prematura di un ragazzo così giovane, non ha colori! Riposa in pace Daniel.???? #danielguerini - _l_Davide_l_ : RT @fanpage: Lazio devastata per la morte di Guerini, il dolore dei compagni e della Roma: “Ciao Daniel” #25marzo -